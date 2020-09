La prensa oficial comienza su pase de cuenta a ‘Gente de Zona’

El sitio oficial Cubadebate excluyó al dúo de reguetón Gente de Zona, cuyos integrantes han emitido algunas críticas a la situación de los derechos humanos en la Isla, de la nota donde anunció los nominados cubanos a los premios Grammy Latinos 2020, que fueron hechos públicos el martes.

“Los nominados cubanos son: Mejor álbum contemporáneo-fusión tropical: ⁣⁣⁣Mariposas, Omara Portuondo. Mejor álbum tropical tradicional: Este es nuestro changüí, Changüí de Guantánamo⁣⁣⁣; Ícono, Orquesta Aragon de Cuba; Failde con tumbao, Orquesta Failde”, reseñó la nota.

Para ese medio, entre los artistas cubanos candidatos a los galardones no está tampoco el músico de la Isla nacionalizado canadiense Alex Cuba, quien también está nominado a Mejor Álbum Cantautor por el disco Sublime, que además fue incluido en la categoría técnica Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

Gente de Zona, por su parte, fue incluido en la disputada categoría de Mejor Canción Urbana, donde aparecen exponentes del reguetón como Ozuna, J Balvin y Rosalía, con su tema “Muchacha”, interpretado con la mexicano estadounidense Becky G.

La exclusión no obedece a la ignorancia o el descuido: Cubadebate reproduce el listado íntegro de los nominados al pie de su nota, incluyendo allí a los músicos cubanos que evita mencionar.

Paradójicamente, la oficial agencia Prensa Latina sí menciona en su reporte al dúo de reguetón, pero no a Alex Cuba.

La nota de Cubadebate revive la censura habitual en los medios oficiales, una práctica que durante décadas invisibilizó a figuras cubanas y foráneas que resultaban molestas al Gobierno cubano.

En noviembre de 2019, cuando Cubadebate informó del otorgamiento a Omara Portuondo del Grammy Latino a la Excelencia Musical, “olvidó” también mencionar que ese galardón fue compartido por varios otros artistas, incluyendo el venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, un duro crítico de los regímenes cubano y venezolano.

La pasada semana, Alexander Delgado, voz líder de Gente de Zona, dijo en una entrevista con el youtuber Adrián Fernández que quiere defender los derechos del pueblo cubano.

“Yo quiero ver a ese pueblo que no le falte la comida. Yo quiero que la Policía no abuse de ellos. Yo quiero que ese pueblo tengan una atención médica correcta”, agregó, luego de la pregunta de su interlocutor en torno a las razones de su cambio de actitud ante los temas políticos, tras negarse por años a hacer referencia a las violaciones de los derechos humanos en la Isla.

El intérprete, que ha sido duramente criticado por saludar a Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana y por llamarlo “nuestro presidente”, reconoció que “estaba equivocado”.

“Me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte (…) porque no era hablar de política. A lo mejor era lo que me estaban pidiendo, y el mensaje no me llegó como yo quería”, dijo, en referencia a una directa en su perfil en la red social Instagram a inicios de septiembre donde expresó su molestia por la retención por la autoridades cubanas de la ayuda humanitaria acopiada en Miami.

Hace tres días, Randy Malcolm, el otro integrante del grupo, pidió en un extenso texto en su perfil de Instagram “una solución” para su país.

“Creo que es hora de buscar una solución TODOS juntos para marcar realmente un cambio, recordemos que pensamos cómo vivimos. (…) Solo pido lo mejor para todos y que nos dejen escoger a nosotros a quién queremos que nos gobierne y si mañana nos equivocamos que la culpa sea nuestra y la asumiremos, pero dennos esa oportunidad porque necesitamos lo mejor para nuestro país desde hace muchos años”, escribió.