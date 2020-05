La prensa del régimen de Corea del Norte admite que Kim Jong-un no puede viajar por el espacio-tiempo

El régimen de Corea del Norte no sólo es uno de los más opacos del mundo, sino que además, reviste a su líder, Kim Jong-un, de poderes casi sobrenaturales. Pero ahora, en un hecho con pocos precedentes, la prensa al servicio de la dictadura ha admitido que, al contrario de lo que hacían creer, el dictador no puede viajar por el espacio-tiempo.

