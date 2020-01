La prensa canadiense, contra Harry y Meghan: “No sois bienvenidos”

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, siguen envueltos en plena tormenta desde que anunciaran su decisión de “dar un paso atrás” en sus funciones representativas en la casa real británica y la reina anunciara la retirada del tratamiento de altezas reales. Pero si hasta ahora la mayoría de los ataques procedían de Reino Unido, ahora también les llegan desde el país donde pretenden pasar gran parte de su tiempo, Canadá.

El diario The Globe and Mail, uno de los más importantes del país, ha publicado un editorial en el que ataca a los duques por su plan para mudarse a Canadá, que califican de “vago”. “Canadá no es una casa intermedia para cualquiera que quiera salir de Gran Bretaña sin dejar de ser un miembro de la realeza”, publica el diario, que añade que el país “da la bienvenida a personas de todas las religiones, nacionalidades y razas, pero si usted es un miembro de alto rango de una familia real, este país no puede convertirse en su hogar“.

“No se trata de romper con la Corona. Por el contrario, se trata de mantener la monarquía única y altamente exitosa de Canadá”, dice el diario, que añade, acerca de si el primer ministro Trudeau está dispuesto a costear parte de la seguridad de la pareja, que “cuando se le preguntó, el ministro de Finanzas, Bill Morneau, dijo a los periodistas que eso no era cierto y que su gobierno ni siquiera había discutido el asunto”.

