La prensa británica recuerda la escena de sexo de Meghan Markle antes de ser casarse con el príncipe Harry

Este fue su primer empleo en el mundo del espectáculo. El concurso se emitía en la NBC y Markle participó en 34 programas, pero lo dejó harta de ser solo apariencia: “Yo era mucho más de lo que se objetivaba en el escenario. No me gustaba sentirme forzada a ser todo apariencias . Y poca sustancia”.

La escena ha sido recuperada por la prensa británica después de que se difundieran unas palabras de la propia Meghan Markle explicando por qué dejó de trabajar como azafata en el programa Deal or no deal.

You May Also Like