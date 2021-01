La prensa británica entra en la guerra entre la UE y AstraZeneca por la vacuna: “¡Esperad vuestro turno!”

Los tabloides británicos no han dejado escapar la ocasión de comentar el contencioso que mantienen la Unión Europea y el gigante biotecnológico AstraZeneca a propósito de las dosis de la vacuna que recibirá la UE, que ha amenazado con bloquear las exportaciones a terceros países si no se cumplen los acuerdos firmados.

