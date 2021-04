La predisposición genética a esquizofrenia puede aumentar el riesgo de psicosis por consumo de cannabis

En general, las personas que habían consumido cannabis tenían un 50% más de probabilidades de informar sobre experiencias psicóticas que las personas que no lo habían hecho. Sin embargo, este aumento no era uniforme en todo el grupo de estudio: entre la quinta parte de los participantes con las puntuaciones de riesgo genético más altas para la esquizofrenia era del 60 por ciento, y entre la quinta parte con las puntuaciones más bajas era sólo del 40 por ciento.

Hace tiempo que se sabe que los consumidores de cannabis desarrollan psicosis con más frecuencia que los no consumidores, pero lo que aún no está del todo claro es si el cannabis realmente provoca psicosis y, en caso afirmativo, quiénes corren más riesgo. Un nuevo estudio publicado en la revista Translational Psychiatry por investigadores del King’s College de Londres (Reino Unido) ayuda a arrojar luz sobre ambas cuestiones.

