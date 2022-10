la predicción de un especialista británico sobre el futuro de la guerra

En cuanto a las amenazas nucleares, Galeotti las considera “una fanfarronada” , aunque no descarta que si Ucrania sigue atacando Crimea “Putin podría sentir que no tiene nada que perder, ya que perder la península acabaría con él”.

Según Galeotti, Rusia ya no está tratando de ganar la guerra, sino que está taranto de no perderla visiblemente. “Al anexar las regiones ucranianas ha aumentado una apuesta ya alta. Si ahora cede el llamado territorio ruso, se convertirá en el zar que entregó la tierra rusa en lugar del hombre fuerte que restauró el imperio”.

