La predicción de Ibai Llanos sobre Bale, con palo incluido a la prensa… y la que hizo sobre Cristiano Ronaldo

Las dotes predictivas de Ibai Llanos ya quedaron patentes cuando se la jugó al decir que el Kun Agüero , con quien comparte una cierta amistad desde que empezaron a streamear juntos, iba a jugar en el Barcelona. Meses antes de que se confirmase la llegada del argentino (que aún no está inscrito y que no jugará en un tiempo por una lesión), el popular creador de contenidos ya dijo que iba a vestir la elástica azulgrana .

You May Also Like