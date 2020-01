La precuela literaria de ‘Los juegos del hambre’ verá la luz en mayo

Seguida por miles de fans, esta llegó a las primeras posiciones en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos y se mantuvo en la lista de los más vendidos de The New York Times durante más de cinco años consecutivos .

La editorial RBA publicará el próximo mes de mayo el libro The Balad of Songbirds and Snakes, la precuela de Los juegos del hambre escrita por Suzanne Collins que contará la historia del ficticio Panem 64 años antes de lo sucedido en la trilogía original .

