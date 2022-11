La positividad de la covid-19 está en un 20% y la OPS pide ‘no dormirse en los laureles’

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, pidió a los países de la región no relajarse ante el incremento de casos. “La situación puede cambiar rápidamente. Cada vez que nos dormimos en los laureles con este virus, corremos el riesgo de un resurgimiento. No podemos bajar la guardia”, advirtió.

