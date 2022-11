La posición de Movistar, Vodafone y Orange sobre las subidas de precio en sus tarifas para 2023 por la inflación

Respecto a Orange, que está a la espera de que las autoridades europeas aprueben de forma definitiva su fusión con MásMóvil , la compañía no descartó una subida en los próximos meses. “No tenemos planificado una subida de precios asociada a la inflación a corto plazo, pero si sigue así no será descartable ni en el mundo de las telecomunicaciones ni en ningún otro sector de la economía”, afirmó a finales del pasado mes de abril el director general de la dirección de B2C de Orange España, Diego Martínez.

Esta estrategia, no obstante, tiene un pero: penaliza al cliente al obligarle a pagar más por unos servicios que no necesita, con el consiguiente riesgo de que se vaya a otra compañía . Este mismo año, después de una década con el producto Movistar Fusión, Telefónica ha decidido cambiar su oferta de internet, telefonía móvil y televisión para hacerla más personalizada y flexible para los clientes.

You May Also Like