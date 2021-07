“La posibilidad de una intervención armada de EEUU en Cuba siempre existe”

El profesor cubano afincado en España entiende que el Gobierno español no califique a Cuba como dictadura. “Que el Gobierno español diga que Cuba es una dictadura es lo fácil, pero no va a ayudar a solucionar el problema”, sostiene.

No obstante, aunque no lo prevé, “tampoco lo podemos descartar porque ya lo intentó en una ocasión con la invasión por Bahía Cochinos” con tropas de cubanos exiliados.

