“La posesión del balón no sirve para nada si luego solo tiras dos veces a portería”

“Creo que el que mejor lo ha entendido es el seleccionador de nuestro rival de mañana (Didier Deschamps) que sabe adaptar su juego a las circunstancias. El ‘tiki taka’ puede estar bien si tienes jugadores como Bernardo Silva. Pero creo que la posesión no sirve para nada si no marcas . Aquí estamos para ganar. Si Francia nos da el balón lo tomaremos, pero no creo que nos lo den”, dijo.

“Pero va a ser un duelo interesante, son dos campeones que no se van a hacer concesiones. No nos centramos solo en Kylian, vamos a tratar de crearles problemas . Pero Achraf estará al 200 por cien para superar a su amigo”, señaló.

De entre ellos destaca el defensa Achraf Hakimi , nacido en España y que tendrá enfrente a Kylian Mbappé, su compañero en el PSG. “Nadie le conoce mejor que él, que entrena todos los días a su lado y sabe qué tipo de jugador es. No vamos a hacer un dispositivo especial contra Kylian porque desgraciadamente para nosotros no solo tienen a Kylian. Tienten a Griezmann, que es muy peligroso, o a Dembélé, que es el perfecto complemento de Mbappé por la otra banda”, dijo.

