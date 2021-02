La política sale malparada de la pandemia

Asistimos a un espectáculo mundial de solidaridad, lo que refuerza la esperanza. Pero no puede ocultarse que también hay decepción por la inoperancia y la imprevisión en muchos estamentos, principalmente políticos. Hemos visto monjas y religiosos abnegados en asilos y hospitales en misiones en Africa y América: pero imposible no censurar al obispo de Cartagena (España) que se vacunó saltándose el turno, como han hecho mandos militares en varios países.

