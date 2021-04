La política, los salarios y seguridad jurídica en riesgo

No podemos caer en este momento coyuntural de la reactivación económica, en una fórmula autárquica bajo la cual, marcado por la desconfianza en los partidos políticos y en el Gobierno, un grupo no representativo intenta asumir la doble misión de la defensa laboral y la revolución social donde normalmente se originan los movimientos sociales anarquistas.

Mientras se espera el pronunciamiento del Presidente de la República y el Consejo de Gabinete, sobre si el proyecto de ley 94 es sancionado como ley o vetado, se genera una inestabilidad laboral innecesaria por la manera en que se maneja un discurso de supuesta “justicia social” para un grupo sin que se cuente con la aprobación de la mayoría representativa. Se crean divisiones que no benefician en nada a las organizaciones sociales que realmente trabajan en pro del bienestar de los trabajadores y no se tiene transparencia sobre qué grupos u organizaciones buscan que un diputado de la República promueva iniciativas legislativas que atentan con la recuperación económica y desarrollo competitivo de la económica nacional.Es de suma importancia que se evalúe la necesaria actualización del Código de Trabajo , y como país impulsar una política de especialización de las normas laborales en ciertas industrias que deben competir a nivel internacional, por ejemplo, minería, aeropuertos, puertos, aerolíneas, empresas de carga y servicios logísticos en general podrían garantizar mejores condiciones laborales a sus trabajadores, ofrecer un mejor servicio a sus clientes y una mayor rentabilidad, estableciendo normas uniformes específicas con los requerimientos técnicos y operativos propios de la actividad.

