La política exterior panameña frente a los intereses militares de Estados Unidos

Ejemplo: el reconocimiento, en Venezuela, del autoproclamado presidente Juan Guaidó; el ridículo de reconocer una embajadora de ese gobierno fantasma y después retirarle las credenciales; el no reconocimiento de las elecciones que renovaron el parlamento en ese país, a pesar que cientos de observadores prestigiosos no encontraron nada pecaminoso en ese evento cívico; el voto favorable a un representante de Estados Unidos en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo; las visitas de altos personeros del gobierno norteamericano sin que la población conozca el contenido de dichas conversaciones; la reciente reunión de la canciller panameña con el señor Juan González, director del Consejo se Seguridad para el Hemisferio Occidental; el creciente endeudamiento económico con el coloso del norte, son elementos que nos producen profunda preocupación.

