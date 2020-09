La Policía utiliza una pistola ‘taser’ contra una mujer que se negó a ponerse la mascarilla en un partido de fútbol

Alicia Kitts asistía a un partido de fútbol en una escuela de Secundaria de la ciudad de Logan (Ohio, Estados Unidos), cuando fue reducida con una pistola ‘taser’ por un policía por negarse a ponerse una mascarilla, obligatoria según las autoridades, debido a la pandemia de coronavirus que azota el país y el mundo entero.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de septiembre a las 17.30 horas en el Logan High School Stadium, cuando la mujer asistía a un campeonato de fútbol de séptimo y octavo curso.

En un vídeo registrado por un aficionado que asistía a la competición se observa cómo la mujer es reducida con una pistola paralizante después de negarse ponerse la mascarilla y abandonar el lugar. “No estoy haciendo nada malo. No me puedes arrestar por no hacer nada malo”, se oye decir a la mujer repetidas veces en la grabación.

El Departamento de Policía de Logan ha explicado a través de Facebook que, después de pedir a la mujer que se pusiera la mascarilla y ante la negativa de esta, el agente Chris Smith le pidió que abandonara el lugar. Al no hacerlo, el hombre colocó la pistola ‘taser’ en el hombro de la detenida y provocó una descarga, con lo que consiguió reducirla.

La Policía ha destacado que la mujer no fue arrestada por no llevar mascarilla, sino por “allanamiento”, al negarse a abandonar las instalaciones deportivas al no respetar las normativas de las autoridades y resistirse al agente. Todo ello, llevó a Smith a utilizar la fuerza.

El abogado de la detenida, Maurice Thompson, ha asegurado que la mujer sufre lesiones, incluido, aparentemente, un brazo roto, según recoge la cadena CNN. “El distrito escolar de Logan aplicó mal la ley. La aplicó de manera incorrecta y violenta. La señora Kitts le explicó al agente y a los administradores que tiene asma, pero ellos la ignoraron”, ha apuntado.

Efectivamente el reglamento recoge como excepción al uso de mascarilla padecer enfermedades que “restrinjan la respiración”, como el asma.