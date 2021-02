La Policía, sin alianza ciudadana, es nula

Hay una cifra sencilla diaria que debe estar sobre el escritorio del jefe de la Policía al llegar por la mañana a trabajar, y toda la organización debe saber que es su medida del éxito de su gestión; ésa cifra es el tiempo-respuesta de las llamadas de la ciudadanía regular, tiempo-respuesta a las llamadas de emergencia de ciudadanos. Esta simple medida le refleja a usted y a todo su equipo si están teniendo éxito o no. Ésto no lo inventé yo , sino que en entrevistas con jefes de Policía de países desarrollados del tercer mundo, los exitosos coincidieron en que ésta era su medida para calibrar su éxito o fracaso y requiere que sea política pública de la institución, con metas y objetivos, creando méritos a los que cumplen y deméritos a los que no.

You May Also Like