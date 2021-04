La policía que disparó a Daunte Wright, acusada de homicidio involuntario

“No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años . No puedo aceptar eso”, señaló este martes Aubrey Wright, el padre de Daunte, en el programa “Good Morning America”, de la cadena ABC.

