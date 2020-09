La policía publica el vídeo de los dos agentes que tirotearon a un adolescente de 13 años con autismo en Utah

En el vídeo, grabado desde la bodycam de los agentes, muestra primero a la mujer explicando el problema a los policías en el exterior de la casa y dejando claro que el menor no estaba armado . Luego, se ve a Linden corriendo por un camino de tierra perseguido por los agentes, que le exigen que se detenga. En el vídeo parece que el menor dice en un momento estar armado (“I have a gun”), por lo que es instado a tumbarse en el suelo, pero al ver que no obedece, le disparan al menos diez veces .

