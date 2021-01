La Policía interviene en Ecuador un centro que puso vacunas falsas contra la COVID-19 a unas 70.000 personas

No obstante, esta vacunación tampoco ha estado exenta de polémica, ya que se ha acusado a varios cargos, entre ellos al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, después de que se conociera que cientos de vacunas habían llegado a un centro de mayores privado, que no entraba en la lista prioritaria de esta primera fase, donde residen y trabajan varios familiares suyos.

El lugar ha sido clausurado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) por no contar con permisos para funcionar como centro médico y por la Agencia Metropolitana de Control por no contar con los permisos de funcionamiento vigentes.

