La policía disuelve una fiesta de ‘youtubers’ y ‘tiktokers’ sin medidas de seguridad

Cuando los agentes llegaron a la fiesta hallaron que los asistentes no guardaban la distancia de seguridad, y que muchos de ellos no llevaban mascarilla.

Los problemas de las fiestas nocturnas en plena pandemia de coronavirus no sólo son un problema de España. También ocurre en Estados Unidos. Si no, que se lo digan a la policía de Los Ángeles.

