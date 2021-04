La Policía dispersa a miles de asistentes a un falso festival al que acudieron por un bulo y detiene a 22 personas

En una entrevista al diario La Libre Belgique, los presuntos organizadores, enmascarados, se presentaban como representantes de un colectivo de artistas y “librepensadores” que, empleando la conocida obra del pintor surrealista René Magritte que muestra una pipa con el título “Esto no es una pipa”, aseguraban que “Esto no es un festival” y anunciaban más iniciativas en el futuro.

“ La actividad ‘La Boum’ (…) es una noticia falsa del Día de los Inocentes y, por tanto, no se llevará a cabo. No se ha dado autorización para un posible festival y la policía reforzará su presencia allí”, escribió la Policía de Bruselas-Ixelles en su perfil de Twitter.

You May Also Like