La Policía atrapa un canguro suelto por las calles de Florida

El oficial Robert Norvis corrobora estos datos, ya que afirma que el animal era “muy amigable” y no se resistió en el momento de la captura. “He sido policía durante 26 años y he recibido llamadas de serpientes, muchas llamadas de perros, tal vez un cocodrilo, pero nunca he oído hablar de un canguro por aquí “, dijo estupefacto el agente.

