La Policía alerta de un ataque masivo informático con un virus dirigido a infectar los sistemas de los hospitales en plena crisis del coronavirus

No obstante, existen “comportamientos llamativos” como sucedió en un bar de Almería que los agentes se lo encontraron cerrado con un grupo de personas en su interior consumiendo bebidas alcohólicas, a uno de los cuales tuvieron que detener por resistencia a la autoridad. “ No tendremos ningún miramiento , actuamos con el rigor que nos permiten las normas”, ha advertido el mando de la Guardia Civil, que ya han comenzado a trasladar enfermos en la Comunidad de Madrid.

You May Also Like