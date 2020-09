La policía abatió a un sospechoso de haber asesinado a un seguidor de Trump durante las manifestaciones en Portland

Poco después de que se publicara la información sobre la muerte de Reinoehl, Trump tuiteó precisamente sobre ese caso, pero no pareció haberse enterado aún de la noticia, porque preguntó “por qué la Policía de Portland no ARRESTA al asesino a sangre fría de Aaron ‘Jay’ Danielson” .

Según los diarios The Washington Post y The New York Times , que citaron fuentes oficiales, el sospechoso, identificado como Michael Forest Reinoehl , murió en la localidad de Lacey, en el estado de Washington (noroeste), cuando un grupo de agentes federales intentaron arrestarle.

