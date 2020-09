La policía abate al sospechoso de matar a un partidario de Trump en Portland

Con información de The New York Times, NBC News, AP, Washington Post, Vice News.

Reinohel estuvo presente regularmente en las protestas antirracistas en Portland , según The Associated Press. Tenía antecedentes policiales por posesión de un arma cargada en un lugar público, resistencia a públicos oficiales, y conducción peligrosa de un vehículo.

Este último, quien en publicaciones en redes se había definido “100% antifa”, dijo en la entrevista que se definía “antifascista”, pero no un miembro de Antifa, “ni un miembro de nada”. Aseguró que estaba conciente de lo que hizo y que estaba seguro de que no había “golpeado a nadie inocente” y que su acción estaba “totalmente justificada”.

El diario The New York Times fue el primero en reportar su muerte.

