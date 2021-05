La polémica pausa de hidratación en el Atlético

Dado que tanto Osasuna como Atlético ya sabían de antemano que habría una pausa de hidratación (de hecho, hubo dos , una en cada parte), no se puede argumentar que fuera a beneficiar más a uno que a otro, tanto en cuanto no se podía saber cómo iría el marcador en ese momento.

La normativa deja claro que se deberá parar en los partidos en los que se superen los 30ºC (cifra no fija, sino estimación, ya que en Madrid no se alcanzó esa temperatura este domingo entre las 18:00 y las 20:30) que se disputen entre los meses de mayo a septiembre , que es donde pueden tener más problemas los futbolistas. Dicha pausa, y aquí es donde estriba la clave, debe ser aceptada y consensuada por los dos equipos y por el cuerpo arbitral , que establece cuándo debe producirse.

