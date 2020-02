La polémica obra de ARCO ‘Franco no fue tan malo como dicen’ ya ha encontrado un comprador

El origen de la obra que presenta este año con la imagen del dictador es una frase que se dijo en el colegio de su hijo para ridiculizar el discurso favorable a la dictadura franquista. “Claro que me imaginaba que la obra podría llamar la atención, y no rehúye de la polémica”, ha indicado Sakkinen.

La obra Franco no fue tan malo como dicen del artista finlandés Riiko Sakkinen, que se exhibe en la galería Forsblom de ARCO, ya está reservada, según ha podido confirmar Europa Press. No se conoce más información respecto al posible comprador , pero recuerda que falta por finalizar la transacción.

