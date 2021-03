La polémica descalificación de Jakob Ingebritgsen da dos medallas a España en el 1500 del Europeo indoor

Jakob pasó el mil en 2:26.72, llevando con el gancho a Lewandowski, que no lograba reducir esos metros que le había tomado el noruego y en la recta final arrojó la toalla: mirando atrás por si el campeón español le exigía un plus , se conformó con la medalla de plata.

“En cualquier parte de una carrera no corrida por calles, cuando un atleta corre en una curva, en la mitad exterior de la curva según la Regla 17.5.2 del Reglamento Técnico, o sobre la parte curvada de la sección de pista donde los atletas dejan la pista principal para pasar la ría en los obstáculos, no podrá pisar o correr sobre o por el interior del bordillo o de la línea marcando el límite aplicable (el interior de la pista, la mitad exterior de la pista, o cualquier parte curvada de la sección de pista hacia la ría de los obstáculos)”, dice el enrevesado reglamento de competición.

You May Also Like