La polémica del burkini | La Prensa Panamá

Hace bien Francia en defender el secularismo, pero no debe hacerlo a costa de estigmatizar una libertad de culto que incluye, como no, la de vestirnos de acuerdo con nuestras normas morales.

La mayoría de las mujeres agradece los avances por los que luchó el movimiento de liberación sexual y el hecho de que en las sociedades abiertas del siglo XXI los mandatos religiosos los siguen quienes así lo desean y no se pueden imponer a quienes no sostienen o no se someten a estas creencias.

Ahora bien, defender el laicismo frente a los embates del fanatismo religioso no debe precipitarnos en la persecución de la libertad religiosa, siempre y cuando esta no atente contra los derechos de los demás. En Francia, hasta hace muy poco, era habitual encontrar en la playa a mujeres musulmanas que visten el burkini –una suerte de túnica de neopreno que las cubre de los pies a la cabeza–, mezcladas con otras en bikini o topless, práctica esta última admitida en gran parte de Europa.

Francia ha entrado en razón: el Consejo de Estado levantó este vienes el veto al uso del burkini en playas y lugares públicos, devolviéndoles a las musulmanas el derecho a usarlos. Después de los recientes ataques terroristas perpetrados en Francia por islamistas radicales se comprende la defensa a ultranza de los valores seculares de la república. Sin duda, es fundamental que se mantenga intacta la libertad que occidente se ha ganado a pulso con modelos democráticos en los que los asuntos de la religión no se imponen a los asuntos de Estado y en los que no hay cabida para las teocracias.

You May Also Like