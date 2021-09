La polémica del Brasil vs Argentina, explicada paso a paso

“En estos casos, no se produce la instalación de un resguardo. Estamos tratando con buenas personas, que entienden lo que es lidiar con la vigilancia de la salud del país. Se asume que esto será aceptado. Pero lamentablemente no fue así”.

“Todo lo que orientaba Anvisa no se cumplió. Cuando se identificó la situación, se ordenó a estos jugadores que permanecieran aislados en espera de la deportación. Pero eso no se cumplió. Se trasladaron al estadio y salieron al campo”.

You May Also Like