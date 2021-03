La pobreza en Panamá aumentaría 7.1% , según el BID

El 2020 cerró con una tasa de desempleo de 18.5%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En 2019, era de 7%. Es decir, que la cifra de personas que no tiene trabajo casi se triplica. En medio de este escenario, en diciembre pasado, grupos estudiantiles se tomaron las calles cuando se anunció que los menores de 25 años no tendrían derecho al vale digital de $120, un componente de Panamá Solidario. Las presiones obligaron al Gobierno a retirar la medida.

En cuanto a la percepción de esa desigualdad, “hay un proceso de escucha ciudadana que no se está realizando y hay un descontento que no se está atendiendo”, según la asesora económica principal del BID para la región, Marta Ruiz-Arranz. Sus palabras surgieron durante la presentación de la investigación. Una de las principales conclusiones del informe es que la crisis de la Covid-19 puede eliminar los avances sociales de la región, justamente en pobreza y desigualdad, además de afectar “desproporcionadamente” a los más vulnerables.

