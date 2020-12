La playlist de 10 grandes éxitos para recordar a Tito Rojas, el ‘gallo de la salsa’

“Solo te queda el hablar de mí Y ahora preguntas por mí, woh oh Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí”, pregona Rojas.

“He chocado pero nunca como ahora. He vuelto a la vida. Pues mi gente me añora”, canta Tito Rojas en el clásico de 1993.

“A ti volveré. Porque llevo tu aroma en mi piel. Porque me has enseñado a querer. Y a sentir lo que nunca he sentido antes”, interpreta Tito Rojas en “A ti volveré”.

