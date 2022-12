‘La plata no va a ganar estas elecciones’, Eduardo Quirós

¿Por qué salió del Panameñista?

No me representa la política tradicional, una bancada plegada al gobierno, la cúpula peleando por ellos sin oponerse al uso de plata del narcotráfico en política…

¿Se refiere a Elías Vigil?

A las pruebas me remito.

Usted es compadre y fue suplente de José Blandón. ¿Qué le molestó de él?

No es él. Es todo.

Independientes: ¿futuro o moda?

Quiebre de partidos que producirá una nueva forma de participación política.

¿No se desdibuja la figura cuando los tres que lideran la lista de los presidenciables vienen de partidos?

Sí. Es absurdo que se permita a inscritos en partidos correr como independientes. O se es chicha o se es limonada.

Usted, ¿qué es, si acaba de salir de uno?

Pero tenía 12 años de no participar.

¿Por qué no renunció cuando entró al Canal, un cargo en teoría apolítico?

No lo vi necesario.

Otros señalan su afinidad con Mireya Moscoso, porque sus últimos trabajos han sido por ella: un viceministerio, un ministerio, el Canal… ¿y su trabajo en La Estrella? ¿Fue parte del acuerdo de compra a Onassis García?

No. Él vendió en 2007. Yo entré en 2011.

¿Qué puede decir de la pauta estatal en La Estrella versus en los otros medios?

Los gobiernos no deberían tener más de un tercio de la pauta total de ningún medio, porque se presta para presión.

Usted dirigió ese medio hasta abril…

Pero con independencia de los periodistas de hacer su trabajo.

¿En qué tienen razón los políticos cuando critican a los periodistas?

Francamente, en nada.

Como viceministro le firmó la venta de terrenos a 25 centavos el metro a Juan Carlos Tapia. ¿Se arrepiente o no importa, porque ya nadie se acuerda?

No me siento aludido. Cumplió con todos los pasos de la ley.

Legal… pero moralmente incorrecto.

¿Dónde está lo moralmente incorrecto?

¿Usted es secretario, relacionista, abogado o lobista de Mireya?

Ninguno. Amigos.

Buenos amigos, porque ella le busca firmas y fondos para su campaña…

Firmas sí, fondos no.

Ese apoyo, ¿le suma o le resta?

En mayor o menor medida, todo suma.

Nombre a tres de sus donantes.

Todavía no. Si los expongo, les caen.

¿Mireya Moscoso le ha donado?

No. Debiera, pero no, ja, ja.

¿Y Abdul Waked?

Tampoco.

¿No quieren… o usted no ha querido?

Ha sido mi decisión.

¿Cuánto se ha gastado hasta ahora?

Poco más de $40 mil.

Tenía razón Heriberto Araúz, cuando dijo que sin plata no se podía competir.

Toda. Pero no puedes decir eso sin tratar de cambiarlo, pudiendo hacerlo.

Trabajar para Waked, ¿lo enorgullece?

La verdad, jamás me llamó para intervenir en la independencia de mi trabajo.

Lo más injusto de la carrera política.

El sistema está hecho para los partidos, el subsidio se gasta sin control y el TE está para contar votos, no para fortalecer la democracia. El clientelismo es rampante. Llega gente en buses y ni un funcionario se acerca a preguntar quién los llevó.

Negligencia, complicidad, desidia o…

Todas. Y se les olvidó que la patria la hacíamos todos.

¿Qué porcentaje de los candidatos ‘independientes’ son independientes?

25%, quizá. Eso es un arroz mal pilado.

Para los partidos, esos candidatos son:

Ellos saben que las reglas los favorecen, pero todos en el fondo tienen claro que el pueblo ya se cabreó de sus cúpulas.

En 2019, el 25% de los votos fueron independientes. En 2024 será de…

35% o 40%… o cuidado se dobla.

La elección de Luis Guerra, ¿le devuelve o le arrebata la confianza en el TE?

Si se portará como creemos, el TE se acaba. Porque él sabe que lo puso Gaby.

Lo que no arregló la suspensión de la app.

No arregló nada y le quitó la poca confianza que le quedaba al ciudadano en el proceso. Hacen una app vulnerable, no la fiscalizan, los aspirantes les decimos las fallas, las niegan y a los días la suspenden. Echándole, claro, la culpa a los activistas.

Hay data, pero no oficial. ¿Filtración?

No hay de otra… y el TE no entiende la importancia de la confidencialidad. A mí un candidato se acercó a mostrarme las firmas de otra candidata. ¿Cómo así? Igual que la cantidad de inscritos en partidos que le firman a independientes. Eso yo no lo sé y no sé cómo otros lo saben.

Se dice que le anularán 4 mil firmas…

Eso leí y si pasa, confirmaría otra filtración que pone en duda todo el proceso.

¿Cuántas firmas le han anulado?

11. Y más de 40 activistas inactivados, incluyéndome. Aún no sabemos por qué.

¿Cuántos activistas y celulares tiene?

Celulares, 82. Activistas, si te digo van y me los tratan de tumbar.

¿Habría que suspender el proceso?

No, ¿qué vendría? Pero o los magistrados se ponen los pantalones o que se vayan para su casa. Lo que pasa es que si eso pasa, Gaby nombra otros 3. Para donde mires, la institucionalidad ya se quebró.

¿Por qué hay tan pocos precandidatos reclamando sus derechos?

Muchos han emprendido esto con limitaciones. Pero esto va para peor. Y cuando se prenda, van a estar.

¿Y Juan Diego Vásquez?

También estará cuando tenga que estar.

¿Haciéndole ojitos para una alianza… o ya la tienen?

Todavía no la tenemos.

Para ganar, los independientes tienen que unirse. Lo dicen todos. ¿Usted se bajaría o sería vice de un partido?

La verdad es que no.

Que haya tantos grupos apoyando candidatos, ¿les da fuerza o los divide?

Les da fuerza. Y muchos de esos grupos terminarán siendo partidos.

Curules independientes para 2024.

Entre 15 y 18.

Si usted no corriera, ¿a qué presidenciable le hubiera firmado?

A Maribel Gordón.

Zulay, Katleen, Melitón… ¿Cuál está robándole más activistas a otros?

Melitón Arrocha.

¿A quién apoya Martinelli?

A Zulay. Lourdes Castillo andaba con dos computadoras. En una se inscribían en RM y en la otra le firmaban a Zulay.

¿Deben poder los inscritos en partidos firmarle a los independientes si los independientes no pueden participar en las primarias de los partidos?

Es otro vicio. Deberíamos tener primarias abiertas en las que, incluso los no inscritos pudieran votar en los partidos.

¿Cuánto cuesta recoger una firma?

Buco labia y suela. Mojado y asoleado.

El que no da, ¿va?

Es burro amarrado contra tigre.

¿La gente cree en los nuevos o ya no cree en nadie?

Al final, el panameño es bueno.

¿Bueno, olvidadizo o pendejo?

En 2024 verás que no es pendejo. La plata no va a ganar estas elecciones. La ganará el poder del pueblo.

Su vice soñado.

Una mujer, científica y comprometida socialmente.

¿Qué le copiaría a Mireya Moscoso si llegara a ser presidente y qué no?

Lo trabajadora. Pero en el servicio público, no se puede velar por los amigos.

Lo dice uno de sus amigos… ¿Ella sería como la Susana Richa de su gobierno?

Ja, ja, ja. La mataste.

Su gabinete soñado tendría a…

Mairim Solís de González, Domingo Latorraca y Maruquel Pabón de Ramírez.

Algo que debe hacer Cortizo hoy.

Cambio radical de gabinete y romper las cadenas con Benicio.

Los funcionarios más cuestionables.

Sabonge y Gaby.

Uno salvable.

La ministra de Educación. Honesta.

Convenza en una frase a un ciudadano por qué no debe votar por Martinelli.

Porque te pone plata en un bolsillo, pero te la saca del otro.

¿Y por el PRD?

Porque es votar por Benicio y por Gaby.

Por Roux, ¿por qué no votar?

Está demasiado apurado en hacer un acuerdo con Martinelli.

¿Y por Blandón?

Porque ni creo que será candidato.

¿Y por Lombana?

Paso.

El partido menos podrido.

Otro Camino, pero porque no es un partido. Es un movimiento construido para una postulación.

El político más astuto.

Juan Diego Vásquez.

¿La astucia es positiva?

Si va acompañada de inteligencia, sí.

El político más inteligente.

No sé, luego te digo.

De 1 a 5, los diputados mandan…

4. Y el 1 restante, Gaby. Cortizo decidió ser un presidente irrelevante.

¿Cómo se gobierna con una Asamblea en contra sin caer en chantaje?

Constitución en mano y correa puesta.

¿Qué piensa de quemar la Asamblea?

Vamos para allá, pero no. Hay que cambiar el modo de elegir a los diputados.

¿Usted tendría ministros consejeros?

No. Un asesor no necesita ese rango,

Partidas discrecionales, ¿sí o no?

Sí, pero no para amiguismo.

¿Cambiar medidas paramétricas o no?

Sí, pero con un gobierno honesto que recorte gastos y no se robe la plata.

Contratos a empresas corruptas.

Propondría la ley que no se atrevieron a aprobar con Varela, que impide contratar a empresas corruptas aquí o afuera.

¿Y si la Asamblea no se la pasa?

Si de verdad se quiere, hay suficientes herramientas para impedirlo.

Este país es muy presidencialista. Tres facultades que le quitaría al cargo.

Las discrecionales. Los indultos, la forma de elegir a los magistrados y el abuso de contratos de servicios profesionales.

¿El Estado sería tan laico como ahora?

Sería realmente laico. Hoy, las decisiones se toman con criterios religiosos.

Matrimonio igualitario, ¿sí o no?

Decisión de la Corte.

Marihuana de uso adulto, ¿sí o no?

Sí.





MÁS INFORMACIÓN