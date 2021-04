La planificación y sus descontentos

Medio siglo después, seguimos enfrentando el mismo problema, con una población que es casi tres veces mayor y que, por eso, pide participar más. En esta ocasión, el plan es solo del distrito y lo hizo el municipio. El conflicto es seguir estirando la ciudad a zonas donde no hay ni agua, pero hay tierra privada y expectativas. Y seguir construyendo, con mayor densidad, edificios que ya no caben en las valorizadas tierras del centro por falta de infraestructura. El POT propuso alternativas a estos problemas, cuando se entregó, en 2019. Los cambios a esto es lo que la gente está resistiendo. Y los dueños de la tierra también.

1. En 1912, el secretario de Fomento, Carlos C. Arosemena, decía que “la práctica de comprar terrenos a precio crecido con el objeto de construir calles por terrenos de particulares… ha obrado en el ánimo de los propietarios de tal manera que, con raras excepciones, todos abrigan pretensiones que [dejan al Gobierno] en condiciones de no poder construir las calles, porque los fondos separados serían pocos para comprar la cantidad de terreno que se necesita… Opino que, si el Gobierno dispone hacer fuertes desembolsos para mejorar varias secciones de la ciudad, es justo que el propietario beneficiado contribuya con algo”.

