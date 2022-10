La piel fosilizada de un dinosaurio muestra marcas de mordedura

“Para ponerlo en contexto, he encontrado miles de fósiles en mi carrera, pero solo uno de ellos conservaba impresiones de la piel (una huella de la piel, no la propia piel conservada) y nunca he encontrado uno yo mismo que tuviera la piel conservada”, dijo Boyd por correo electrónico.

Los investigadores creen que las marcas de mordedura en el brazo del hadrosaurio proceden de un antiguo pariente del cocodrilo, pero no están seguros de qué tipo de animal le clavó las garras o le mordió la cola, aunque es probable que fuera más grande. No está claro si las lesiones en el brazo y la cola lo mataron o si fueron infligidas por carroñeros después de su muerte.

