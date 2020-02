El día 30 de diciembre del 2019, el doctor y profesor de medicina Li Wenliang se encontraba realizando sus rondas en Wuhan. En esta observó que siete pacientes habían contraído un virus misterioso. Li, que después se contagiaría él mismo, advirtió a sus colegas. Estos le preguntaron : “¿es SARS nuevamente?”. En medio de la noche, funcionarios del Departamento de Salubridad de la ciudad le increparon que por qué había compartido esa información, sometiéndolo después a firmar un affidavit (declaración jurada) donde se le advertía que su conducta era “ilegal”. Las autoridades eran conscientes de que en el mes de enero se llevan a cabo las Asambleas del Pueblo del partido Comunista, y no querían estropear las celebraciones ni las próximas festividades del Año Nuevo Chino. Cuando 27 pacientes mas contrajeron el virus, los funcionarios anunciaron que la probable causa era neumonía, pero se dieron cuenta de algo insólito: las 27 personas trabajaban en un mercado de animales de Wuhan. “ Enfatizar la politica es siempre número 1”, dijo el gobernador de Hubei. La ciudad de Wuhan siguió con las planeadas actividades de ofrecer un banquete para 40,000 familias. Según Alexandra Phelan, epidemióloga de la Universidad de Georgetown, “proyectar optimismo y confianza , especialmente cuando no se cuenta con una data confiable, es altamente peligroso”.

Si yo fuera Xi Jinping, el ahora líder casi vitalicio de China, mandaría a imprimir 60 millones de copias de la novela La Peste , de Albert Camus, publicada el 10 de junio de 1947, y que toma como inspiración una plaga de cólera suscitada en Oran, lugar donde se desarrolla la novela, en 1849, y la distribuiría gratuitamente en la provincia de Hubei donde Wuhan, principal foco de contaminación y contagio del coronavirus , se encuentra localizada. El escrito describe los efectos que una plaga puede tener en la poblacion. A mi juicio, Camus y Kafka son los dos escritores que mejor profetizan las circunstancias a las que nuestras sociedades se verían abocadas en estas décadas convulsas y contemporáneas. La Peste , a la que algunos críticos titulan de existencialista (hecho que Albert siempre negó), pese a su temática y título, habla de como el hombre se enfrenta al absurdo (quien decide en una pandemia el contagio o no, y lo que es afrontar los irracionales caprichos y la devastadora fatalidad de la plaga). Pero sobre todo, Camus destaca la solidaridad humana y enfatiza: “en el hombre hay cosas mas dignas de admiracion que de desprecio”. En un diálogo de la obra, un paciente le pregunta al doctor: “¿quién le enseñó todo esto?” La respuesta fue instantanea: el sufrimiento. Pero en China, como estado totalitario, esta ocurriendo lo contrario. Vecino denuncia a vecino, justificadamente o no.

You May Also Like