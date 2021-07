La peste de la incompetencia socava al PRD

De tal manera que Cortizo era, como quien dice, la “ficha” del partido, aunque para parte de la junta directiva del PRD no podía ser, ya que no era un auténtico exponente del partido fundado por Omar Torrijos, una mezcla de híbrido con matices heredados del partido Solidaridad.

Zulay no podía ser, porque sencillamente no era su tiempo y, además, porque su carácter muy explosivo y también volátil asustaba a muchos. Un viejo copartidario decía “con Zulay nos vamos a ir a pique si sale elegida, es una mujer sin control y que tiene su propia agenda”. De Pérez Balladares ni hablar, solo con el hecho de haber privatizado empresas que el extinto general Omar Torrijos había “rescatado” para beneficio del pueblo, fue considerado por “bases perredianas” como un verdadero sacrilegio y un pecado imperdonable.

