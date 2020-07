La peste bubónica está de vuelta en la Mongolia Interior de China

Actualmente no existe una vacuna eficaz contra la peste, pero los antibióticos modernos pueden prevenir complicaciones y la muerte si se administran lo suficientemente rápido. La peste bubónica no tratada puede convertirse en peste neumónica, que causa una neumonía de rápido desarrollo, después de que las bacterias se propagan a los pulmones.

De 1.000 a 2.000 personas contraen la peste cada año, según la OMS. Pero ese total es probablemente una estimación demasiado modesta, ya que no tiene en cuenta los casos no denunciados.

