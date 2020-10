La pesadilla legal de la pospandemia

La raíz de la inminente oleada de reclamaciones legales es la forma en que el Estado gestionó la respuesta a la pandemia. Mientras otros Estados del mundo desarrollado desplegaron esquemas que apoyaban a las actividades económicas, a pequeños y microempresarios, y establecían reglas claras sobre el pago o moratoria de alquileres o arrendamientos, en Panamá esto no se hizo. En América Latina, hay ejemplos de otras actuaciones del Estado. En Colombia, aplicaron medidas que han disminuido el riesgo jurídico del incumplimiento de obligaciones. En ese país, el Fondo Nacional de Garantías respaldó hasta en un 90% los créditos para empresas participantes, siempre y cuando mantuvieran su planilla de personal. A su vez, el Ministerio de Vivienda colombiano aprobó medidas transitorias con respecto a los arrendatarios, que han servido de fundamento jurídico para enfrentar la pospandemia. Panamá no tiene estas herramientas disponibles, por lo que el grado de vulnerabilidad al caos litigioso es mayor. A lo largo de los siete eternos meses de la pandemia, se dejó este tema en el aire.

