‘La personalidad de Martinelli siempre ha sido insaciable’

Fuera del poder, Vivian de Torrijos se proyecta con la misma firmeza de carácter que hasta junio de 2009, fecha en la que su esposo, Martín, salió de la Presidencia de la República.

Con más soltura y evidentemente menos ataduras y compromisos políticos, la ex primera dama criticó el manejo que le da este gobierno a los señalamientos que se hacen en su contra y habló del ausentismo de su sucesora, Marta de Martinelli, en temas sociales de importancia, no sin antes cuestionar al presidente, Ricardo Martinelli, con la misma frase que él en campaña popularizó: “¿quién fue el que entró limpio y salió millonario?”.

Por primera vez desde que dejó el poder, la exprimera dama habló de la coraza que se ha puesto su esposo para evitar las críticas a su gestión, de las peleas a lo interno de su partido y de sus tibias aspiraciones políticas.

¿Qué hace su esposo, Martín, ahora que es expresidente?

Bueno, tanto él como yo, desde que terminamos la gestión gubernamental nos hemos dedicado al tema privado y a ganarnos la vida. Increíblemente Martín es un hombre con una reputación maravillosa fuera del país y no le ha faltado gobierno, conferencias ni ONG políticas o sociales que lo inviten a disertar y opinar de temas políticos fuera del país.

Así que te puedo decir que ha mantenido una agenda interesante y ocupada que también le representa recursos económicos. Del lado mío, abrí mi agencia de publicidad, separada de lo que tenía antes con los franceses. Así que ambos hemos regresado a nuestras profesiones: Martín, a las ciencias políticas y yo, a la publicidad.

Además, obviamente, con los hijos más grandes que cuando comenzamos hay problemas más grandes, con el tiempo que eso requiere. Niños chicos, problemas chicos; niños grandes, problemas grandes.

¿Y en el ámbito político local?

Por ahora, nada. Dedicados a los quehaceres personales.

¿Por qué Martín está tan alejado de los medios y opina tan poco sobre la gestión del gobierno actual?

Fíjate que no lo culpo. Realmente yo creo que él se ha puesto una coraza… Se le han atacado tanto sus programas, su gestión… El presidente Martinelli se dedicó cinco años a criticar tan duro y todavía hoy –con el tiempo que lleva en el poder– dice que lo que pasa en este país es culpa del gobierno anterior. Ni siquiera ha reconocido que el gobierno de Martín hizo algo bien. Él sabe que se hicieron cosas buenas, pero jamás lo va a reconocer. Por su forma de ser, a él le cuesta mucho reconocer los éxitos de alguien que no sea él. Yo no solo lo conozco en su faceta de Presidente, sino como persona y como cliente. Siempre ha tenido esa personalidad insaciable, que es el que más sabe todo.

¿Qué opina de la crisis que está enfrentando este gobierno, a dos años del inicio de su gestión?

Ha estado muy mal manejada, y ninguno de los involucrados da la cara. Eso confunde, porque no se dan respuestas claras. Es lamentable porque las crisis no son buenas para nadie, pues se dejan de hacer otras cosas. El gobierno deja de trabajar lo que tiene que trabajar, por ejemplo. Yo quiero saber y preguntarle al presidente Martinelli quién fue el que entró limpio y salió millonario, porque lo que se ve en este gobierno es eso. Todos los escándalos son de corrupción. Eso es lo que a mí me queda como persona.

Ese señalamiento ha sido generalizado…

Sí, incluyéndome a mí y a Martín, porque él dijo que éramos todos. Ahora quiero hacerle esa misma pregunta de su gestión.

¿Esa crisis afecta la economía del país, la imagen y las inversiones?

Sí, afecta todo eso, pero sobre todo el tiempo de todos los que ahora mismo se están dedicando solamente a la crisis. Genera inseguridad, que trae como consecuencia bandas, tener a los muchachos segregados, drogas… eso debería ser la prioridad del gobierno. No veo en manos de quién está la seguridad del país, no lo tengo muy claro.

¿Al panameño de a pie le interesan estos grandes escándalos que han sido publicados en las últimas semanas o solo está interesado en que le resuelvan sus necesidades?

Al panameño le importa su día a día, y estos escándalos afectan la ejecución y las prácticas positivas.

¿Y el gobierno de Martinelli está resolviendo esas necesidades?

Negativo. A todos nos afecta el precio de las cosas. Creeríamos que él, por ser mercader, habría sabido bajar el altísimo costo de los alimentos.

Hablemos de la crisis del PRD y de las diferencias tan marcadas que se sienten entre sus dirigentes.

Todos los partidos tienen dirigentes, corrientes y demás. Lo que te puedo decir de mi partido es que estamos viviendo un momento inédito con un gobierno muy perseguidor, que culpa al PRD de todo, que saca cuñas denigrándonos, que cada vez que habla dice que somos lo peor. Yo me siento totalmente ofendida, aunque eso también hace que el partido se una, no en torno a una figura o una candidatura, sino a nuestra ideología. Nosotros no somos maleantes. Maleantes los hay en todos los partidos, en el PRD, en CD, en el panameñismo… Pero no pueden generalizar de esa manera. Cada vez que nos insultan, lo que sentimos es que tenemos que unirnos.

Pero sí prevalecen las diferencias dentro del PRD, ¿o son percepciones?

Hay diferencias porque prevalecen las candidaturas. Eso es lo malo.

¿A cuál candidato apoyaría hoy?

No tengo un candidato en mi mente ahora mismo, pero apoyaría cualquiera de las candidaturas nuevas… que se presenten con algo nuevo, no como figuras desgastadas.

¿En qué han quedado sus aspiraciones políticas?

Estoy totalmente dedicada a lo privado. Te confieso que siempre hay un amor hacia lo social que creo que solo se puede hacer cuando estás en el poder. Decía Bill Clinton en su libro Giving que no hay que estar en el poder para dar, pero el poder te abre muchas puertas para hacerlo. Eso podría llamarme la atención para cualquier otra cosa en el futuro… Por ahora sigo apoyando organizaciones como Special Olympics, Aid for Aids y Voces Vitales.

Pero usted había dicho que la Alcaldía capitalina la tentaba…

Es que le han quitado todo [el servicio de la recolección de la basura, parte del presupuesto, etc.], ya no tiene nada. Es como una figura decorativa. No la descarto, pero no está entre mis prioridades.

¿Qué extraña de la Presidencia?

Extraño el Alpha1Alpha para poder ir al interior dos veces por semana, como hacía en el despacho. Chuzo, si hay alguien que le metió kilómetros a ese Alpha fui yo. Creo que yo le metí más horas de vuelo que el mismo Martín.

¿A pesar de lo inseguro que decían que era?

Sí, la verdad nunca pensé en eso. Tú te montaste ahí… Y sobre el avión presidencial te puedo decir que cada vez que me montaba recordaba que lo fabricaron en 1966, el mismo año que yo nací.

¿Y qué no extraña?

No extraño las inundaciones ni las botas de hule que había que usar para llegar a ellas.

Tres funcionarios que están haciendo bien su trabajo.

Maruja Herrera, del Instituto Nacional de Cultura. Tengo muy buena imagen de Roxana Méndez, mas no creo que sea de influencia para actuar. Le falta apoyo del Gobierno. Y tres, Susy de Varela, que conoce de agenda social, aunque su ministro [Guillermo Ferrufino] jamás la dejará hacer lo que tiene que hacer pues no lo entiende.

¿Y quiénes no están haciendo bien su trabajo?

El resto.

Finalmente, en su calidad de exprimera dama, ¿cómo evaluaría la gestión de su sucesora, Marta de Martinelli?

No veo qué es lo que quisiera dejar de legado y no escucho su opinión en temas sociales que han sido aterradores, como lo de los niños calcinados en el centro de cumplimiento de menores en Tocumen. Aún no le leo bien sus causas. Es buena persona, pero está ausente.

PERFIL DE UNA EX PRIMERA DAMA

La ex primera dama Vivian de Torrijos es egresada en comunicación en Florida State y Nova Universities. Lleva 25 años dedicada a la publicidad; es la presidenta, desde febrero de 2010, de la agencia Tribu DDB. Trabajó siete años -en Nueva York y Chicago- para Foote Cone and Belding Adv.

En el plano personal, está casada con el ex presidente Martín Torrijos y tiene tres hijos. Se denomina una activista por la inclusión de las personas con discapacidad. Apoya varias organizaciones, entre ellas Special Olympics, Best Buddies, Vital Voices y Aid for Aids.