La persistencia de la voluntad

No es culpa de Colombia que la OCDE, la GAFI y la Unión Europea nos pongan en una lista tras otra. Ese es el resultado de unas relaciones diplomáticas que históricamente han sido manejadas como una finca particular, en la que algunos afortunados, donantes de campaña, serán embajadores o cónsules de marina mercante; otros cargos de igual importancia irán a parar a familiares de los gobernantes de turno, quizás premios de consolación por fracasos maritales o derrotas electorales. Con una diplomacia así, en la que aquellos que saben, solo pueden aspirar a ser primeros secretarios o ministros consejeros, Panamá quedó rehén de la politiquería criolla.

Un buen día Juan Manuel Santos anunció que Colombia quería ser miembro de la Otan, tal declaración provocó risa y sarcasmo, pero sirvió para ocultar la otra solicitud de Santos, la de entrar en la OCDE. Colombia no tenía nada que ofrecerle a la OCDE y no cumple estrictamente con los parámetros de la gran mayoría de los otros miembros, tales como alto desarrollo humano, ingreso per capita, y demás. Colombia entró a la OCDE sacrificando a Panamá.

