La periodista que murió en un accidente de avión intentó hablar con su marido instantes antes del fatal desenlace

El apoyo de su padre, toda una institución en el fútbol americano universitario, está siendo clave para él en estos momentos. “La única voz que me llamó por teléfono que fue clara, fuerte, solidaria y segura mientras estaba acostado en esa cama fue mi padre justo antes de que saliera a hacer calentamiento”, cuenta. Ensminger se siente profundamente culpable, porque por motivos de trabajo no pudo llevar él mismo a su esposa a Atlanta y cogió la avioneta que se acabó estrellando.

“Es, con diferencia, el momento de mayor dolor, angustia y terror de mi vida. Sinceramente no sé cuánto durará, porque todavía no quiero creerlo”, admite un emocionado Ensminger.

“Me encontré una llamada perdida , no tenía mi teléfono, y me envió un mensaje diciendo que me amaba “, relata el hijo del coordinador ofensivo del equipo de fútbol americano de la Universidad de San Louis.

