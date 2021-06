La periodista Flor Mizrachi recibe amenazas telefónicas, después de informar sobre anomalías en las vacunaciones

La periodista Flor Mizrachi ha recibido llamadas telefónicas amenazantes, luego de publicar dos reportajes en el diario La Prensa, sobre irregularidades en el proceso de vacunación del país.

El martes 8 de junio de 2021, el mismo día que circuló la nota Vacunación anticovid clandestina en Coco del Mar, Mizrachi recibió una llamada de un número privado, no identificado. “Cuida tu vida”, le dijo una voz que no se identificó y que ella no reconoció. La llamada se cortó abruptamente. Al día siguiente, recibió tres llamadas más, entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., también de números privados. La misma voz repetía el mensaje: “Cuidado con tu vida”.

El reportaje de Mizrachi, publicado el pasado martes, detalla cómo en un local en el edificio Coco del Mar Suites se vacunaron a 17 personas, supuestamente con las dosis de Pfizer, a cambio de unos $200, cada uno. Actualmente, la compra de vacunas anticovid es exclusiva de los gobiernos. Los laboratorios farmacéuticos no venden este producto a la empresa privada. En Panamá, el encargado de importar, comprar y aplicar las vacunas contra la Covid-19 es el Ministerio de Salud (Minsa), que todavía no ha explicado de dónde proceden las vacunas presuntamente aplicadas en Coco del Mar Suites.

Por estos hechos, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, presentó una denuncia y la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo realizó allanamientos en el local de Coco del Mar Suites y en las oficinas de Vidatec y Cordón de Vida, cuyo personal aplicó las vacunas a los supuestos inmunizados en Coco del Mar. La gerente (separada) de ambas empresas es Denisse Vega de Murzi, propietaria de Coco del Mar Suites.

Mizrachi, además, es la autora de la nota Vacunación VIP para Pérez Balladares y su familia, publicada este jueves en La Prensa.

Ahí se informa que el expresidente Ernesto Pérez Balladares fue vacunado en su residencia, junto a sus allegados, que son más de 10 personas. Según el plan de vacunación del Minsa, los únicos vacunados a domicilio, son los adultos mayores encamados. Los mayores de 60 años de edad residentes en el corregimiento de San Francisco (como es el caso de Pérez Balladares) se vacunaron en colegios habilitados por el Minsa. De hecho, así se vacunaron, en marzo pasado, el presidente Laurentino Cortizo y los expresidentes Mireya Moscoso y Ricardo Martinelli. En mayo, el exgobernante Juan Carlos Varela se vacunó en un autorápido.