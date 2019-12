La ‘performance’ ‘Un violador en tu camino’ llega a Washington

Sobre la realización de esta coreografía, apuntó la importancia de recordar que al igual que es “fuerte la violencia en Latinoamérica contra la mujer” lo es en Estados Unidos, lo que -dijo- derivó en el surgimiento del movimiento Me Too.

“Lo importante era aquí que todo, desde un lugar tan central como es Washington DC, que esta información salga hacia todos lados y que se siga masificando y se siga esparciendo y ojalá en los diferentes países donde no se ha hecho se siga haciendo, para que finalmente cambien las leyes no solamente en Chile sino que en cada uno de los países”, afirmó.

