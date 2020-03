la pérdida total del gusto y el olfato

En cuanto a los nuevos síntomas, Streeck ha recogido diferentes testimonios de contagiados que revelan la falta de estos dos sentidos como algo coincidente entre muchos. “Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú , y la comida comenzó a tener un sabor suave . Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección”, contaba en la entrevista al citado medio el virólogo.

