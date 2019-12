La pérdida auditiva | La Prensa Panamá

No debemos dejar de mencionar que los niños con dificultades de comunicación con frecuencia presentan aislamiento social y escasa autoestima, lo que puede confundirse con otro cúmulo de alteraciones psicológicas y del aprendizaje, por lo que habrá que descartar que la causa intrínseca de estas deficiencias sea la disminución de los niveles de audición, que empeora cuando el niño está expuesto a ruido o se encuentra en lugares abiertos o rodeado de personas que no modulan perfectamente su habla.

