La peligrosa torsión de estómago en perros, qué es, cómo prevenirla, reconocerla y actuar

•Evitar que el perro coma muy deprisa, sobre todo si está nervioso. Es mejor no interrumpirlo ni intentar jugar con él mientras come.

La torsión de estómago en los perros se produce cuando, debido a un cúmulo de gases, alimentos o fluidos, el estómago del animal se dilata en exceso y se tuerce sobre su eje . Esto provoca que el perro no pueda vaciar el contenido del estómago y que este se siga dilatando. Si no se actúa, los orificios que conectan con el esófago y el intestino se obstruyen, las arterias, venas y vasos sanguíneos del aparato digestivo se comprimen y se interrumpe de la circulación sanguínea, por lo que algunos órganos, como el bazo o el corazón dejan de funcionar correctamente. Como consecuencia, el animal podría morir, algo que sucede en entre un 5 y un 15% de los casos. Además de la muerte, si no se actúa lo suficientemente rápido, el perro podría sufrir secuelas a largo plazo, como arritmias, daños en el tejido gástrico debido a la falta de riego o lesiones en el bazo.

