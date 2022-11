La peligrosa enfermedad que empieza con un dolor de garganta

“Tener uno o más de los síntomas no significa necesariamente que tenga linfoma. Muchos de estos también son síntomas de otros problemas de salud , como diabetes no controlada o infección. Es muy importante que acuda a su médico de cabecera para que investigue cualquier inquietud”, dice la experta.

“A veces, las personas presentan un bulto en el cuello o la axila que no ha desaparecido, pero se encuentran bien, otras pueden tener una masa de linfoma que no se puede sentir y se descubre cuando se realiza una exploración de rutina por otro motivo”, prosigue.

